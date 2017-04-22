القاهرة - أ ش أ

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط, أن الجامعة العربية ليس لديها قوة عسكرية ولا طائرات أو دبابات, ولكن في حوزتها سلطان معنوي كبير وثقل أخلاقي لا يستهان به.

وقال أبو الغيط – في كلمة في احتفالية يوم الجامعة العربية التي نظمتها جامعة الإسكندرية اليوم السبت ووزعها مكتبه الإعلامي – “يسعدني أن أكون بينكم اليوم في رحاب جامعة الإسكندرية, هذا الصرح العلمي العتيد, ذي السمعة المشرفة والإنجاز الرائد في المجال التعليمي والأكاديمي، والحقيقة أنني أرى أن هذا المكان, وذلك الحضور الشبابي المبشر بالأمل, هما المجال الأنسب لاحتفالنا بيوم الجامعة العربية.. وأتوجه بالشكر لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية, وكل من ساهم في طرح فكرة هذه الاحتفالية وإخراجها إلى النور”.