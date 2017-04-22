اخبارمصر - سماء المنياوى

حث أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ومنال الضمور عضو البرلمان العربي وجميع أعضاء اللجنة الإقتصادية في البرلمان العربي خلال اجتماعهم اليوم بسرعة إقامة “السوق العربية المشتركة” والعمل على إزالة كافة العوائق التي تواجه ذلك من قوانين في الضرائب والجمارك وحرية التنقل بين الدول العربية.

كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة العمل على توحيد كافة التشريعات في مجال الإستثمار والتكامل الإقتصادي بين الدول العربية.