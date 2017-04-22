بورسعيد - أ ش أ

افتتح محمد سعفان وزير القوي العاملة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت ، الملتقي الأول للسلامة والصحة المهنية في مجال الإنشاءات، الذي يقام بالتعاون مع اتحاد شركات المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، والقائمين على مشروع إنشاء أنفاق بورسعيد.

وقال الوزير – خلال الافتتاح – إن الملتقى يهدف لنشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتضمين خدمات السلامة والصحة المهنية فى إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية الجديدة.

وأضاف الوزير أن الملتقى يهدف أيضا إلي تقييم مخاطر وخطة الطوارئ بمشروع إنشاء الأنفاق ببورسعيد، وتنمية المهارات الفنية والعلمية لجهاز السلامة بالمشروع، فضلا عن رفع كفاءة العاملين على المستوى القومي .

من جانبه أعرب محافظ بورسعيد – خلال كلمته – عن شكره لرجال القوات المسلحة ورجال الهيئة الهندسية علي جهودهم الكبيرة في جميع المشروعات القومية العملاقة التي تقام على أرض مصر .. مشيرا إلى أننا جميعا نفتخر برجال قواتنا المسلحة الذين يخوضون أكبر معركة ضد الإرهاب وكذلك الشعب المصري يقود أكبر معركة تنمية في مصر .

وقال المحافظ إننا نفخر بالإنجارات التي تحققت علي مدار عامين فخلال عام نجح عمال مصر الأبطال في حفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كم بفكر وتخطيط وتنفيذ مصري في ملحمة وطنية رائعة قام بها شركات المقاولات المصرية وكذلك قناة شرق بورسعيد بطول 9.5كم وبعرض 250 مترا وعمق 18 مترا والتي تعد البنية الأساسية لميناء شرق بورسعيد المحوري .. مضيفا أن ما يجري بمنطقة الأنفاق هو إعجاز العالم كله يشير إليه بعد أن نجح عمال مصر في تحويل التربة بشرق بورسعيد من رخوة لا تستطيع تحمل مرور المعدات الثقيلة عليها إلى أرض صلبة.