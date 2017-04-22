اخبارمصر - سماء المنياوى

اختتمت لجان البرلمان العربي الدائمة اعمالها تحضيرا للجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني والتي ستعقد الاثنين27 رجب 1438 – 24 إبريل 2017م بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي .

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي برئاسة احمد المشرقي مراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وراجعت اللجنة ايضا وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية المعتمدة في قمة تونس 2004م وتابعت تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في مجال الشؤون السياسية العربية (مقررات القمة العربية ( 28 ) عمان 29 مارس 2017م .

وتناولت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة خالد بن زايد محور الاستثمار في الدول العربية من خلال مشروع القانون الاسترشادي للاستثمار العربي وعقدت لجنة استماع مع القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية وكلا من مؤسسة ضمان الاستثمار العربية واتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية .

كما بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان برئاسة د. نور السد مشروع مبادرة لرفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين الى جانب قضايا حقوق الانسان وأوضاع الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية .

واستعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب برئاسة احلام السيد وضع تصور متكامل لإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي وإعداد تصور للنهوض باللغة العربية وعملت اللجنة ايضا على إعداد تصور حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال وتحديد آلية مساعدتهم ودعمهم وتوفير احتياجاتهم لإصدار توصيات يتم اعتمادها من البرلمان ورفعها للجامعة العربية.

فيما يعقد البرلمان العربيندوة التكامل الاقتصادي العربي بعنوان “الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ” غدا الاحد 26 رجب 1438 هـ الموافق 23 إبريل 2017 م بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في تمام الساعة العاشرة صباحا .