القاهرة - أ ش أ

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، حملاتها المرورية على الطرق السريعة لضبط كافة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وأسفرت هذه الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور على مدار 24 ساعة، عن ضبط 42 ألفا و609 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط ألف و462 دراجة نارية مخالفة، و69 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة.

وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد وجه بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، وضبط قائدي المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات.