الأسكندرية - أ ش أ

اختار مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة 19 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء المقاولون العرب غدا الأحد على استاد حرس الحدود بالمكس .

وضمت قائمة المباراة: محمد أبو جبل، ومهدي سليمان، وأحمد يحيي في حراسة المرمي، وأحمد دويدار، وباتريك مالو، والسيد فريد، ورجب بكار، وايمن اشرف، واحمد مانجا، واحمد حمص، ومحمود عبد العزيز، وعمرو المنوفي، واحمد مكي، وأحمد مصطفى ” لالا “، واحمد تمساح، و بانو دياوارا، واحمد رؤوف، واسلام سري، و محمد يسرى .