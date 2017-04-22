مؤتمر صحفى للرئيس السيسي و رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا 22-4-2017 2017/04/22 - 17:23 مؤتمر صحفى للرئيس السيسي و رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا 22-4-20172017-04-22T17:23:41+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة مراسم إستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 22-4-2017 الكشف عن تطعيمات جديدة خلال الإحتفال بأسبوع التطعيمات العالمى 22-4-2017 صندوق تحيا مصر يسلم السيدة منى الشهيرة بفتاة العربة عقد سيارة نصف نقل 22-4-2017 نصر تلتقى النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بواشنطن 22-4-2017 المغادرون من مضايا والزبداني يتوجهون إلى مناطق سيطرة المعارضة بإدلب تواصل التحقيقات حول ملابسات هجوم باريس والإعتداء يؤجج منافسة مرشحي الرئاسة
أضف تعليقاً