أخبار مصر -د.هند بدارى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أهمية تفعيل اتحاد الشاغلين للعقارات وخاصة بالاحياء القديمة لتسهيل مأمورية رئيس الحى فى التعامل من خلال قناة قانونية لتنفيذ قرارات الحى الصادرة بشأن العقار من ترميم او تنكيس وخلافه .

وشدد على استكمال منظومة تركيب كاميرات مراقبة امام المحال والمدارس والمساجد والمنشئات العامة ، مع إلزام أصحاب المحلات والأكشاك بوضع حاويات لتجميع مخلفات القمامة ، واتخاذ الإجراءات القانونية والمحاضر اللازمة ضد غير الملتزمين وتوقيع الغرامات المقررة عليهم .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى برؤساء الاحياء بحضور السادة نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة ، وم. حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد بالشارع بصفة مستمرة والتواصل بايجابية مع شكاوى وطلبات المواطنين وإتباع سياسة الباب المفتوح للمكاتب ، والاستجابة بالتصدى لكافة انواع المخالفات والاشغالات .وشدد على ان يكون التصدى والإزالة للمخالفة فى المهد قبل استفحالها ، وعدم السماح للمخالف بالاستفادة من مخالفته .

وطالب المحافظ بضرورة متابعة الصيانة الخاصة لكل المعدات التابعة للحى ، والتأكد من عملها بكفاءة سواء سيارات او أوناش ولوادر أو أبراج انارة أو اى معدات خاصة بالنظافة وأعمال التشجير والإنارة .