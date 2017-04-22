القاهرة - ا ش ا

أجري وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت جلسة مشاروات مع السيد يوسف بن علوى وزير خارجية سلطنة عمان وذلك في إطار زيارته الحالية للقاهرة حيث تناولت الجلسة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، واخر المستجدات على الساحة العربية.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في شتى المجالات وضرورة التصدي للأيديولوجيات المتطرفة المؤسسة للإرهاب والعنف ومروجيها وأهمية العمل على تكثيف التعاون والتنسيق الدولي لتجفيف منابع الدعم للتنظيمات الإرهابية، معربا عن تقدير مصر للجهود التي تقوم بها السلطنة لتقريب وجهات النظر ودعم التسوية السياسية في اليمن ومؤكدا موقف مصر الداعم لوحدة الدولة اليمنية واستقرارها.

من جانبه أكد وزير خارجية عمان قوة ومتانة العلاقات المصرية العمانية وتضامن سلطنة عمان مع مصر ودعمها الكامل لها على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار احمد ابو زيد أن الجانبين اتفقا علي بدء الإعداد للجنة المشتركة المصرية العمانية المقرر عقدها في شهر أكتوبر القادم كما بحثا خلال اللقاء آخر المستجدات فيما يتعلق بالأزمتين اليمنية والسورية والقضية الليبية مشيرا الى وجود توافق في رؤى البلدين بشأن ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لهذه القضايا بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد قام الوزير العماني بإطلاع الوزير شكري على جهود بلاده للوساطة بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية شدد الوزيران على أهمية التنسيق مع مختلف القوى الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية على أساس حل الدولتين.