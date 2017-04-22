مراسم إستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 22-4-2017 2017/04/22 - 15:47 مراسم إستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 22-4-20172017-04-22T15:47:51+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات اخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الكشف عن تطعيمات جديدة خلال الإحتفال بأسبوع التطعيمات العالمى 22-4-2017 صندوق تحيا مصر يسلم السيدة منى الشهيرة بفتاة العربة عقد سيارة نصف نقل 22-4-2017 نصر تلتقى النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بواشنطن 22-4-2017 المغادرون من مضايا والزبداني يتوجهون إلى مناطق سيطرة المعارضة بإدلب تواصل التحقيقات حول ملابسات هجوم باريس والإعتداء يؤجج منافسة مرشحي الرئاسة وزارة الداخلية تسلم مديريات الأمن عدد من السيارات الحديثة مجهزة بالكاميرات
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