القاهرة - أخبار مصر

تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مسابقة لسيناريوهات الأفلام القصيرة بعنوان ” أرض البطولات ” وذلك تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء وتتناول المسابقة الموضوعات التالية ” أبراز دور الشخصيات العسكرية خلال الحروب المختلفة (1956 – الإستنزاف – 1973) إنجاز أو بطولة قام بها مجموعة من أبناء القوات المسلحة في الحرب على الأرهاب ” .

وتشترط المسابقة ان تكون مدة السيناريو من 10 إلى 20 دقيقة ولا تزيد صفحات السيناريو عن 30 صفحه ولاتقل عن 10 صفحات والا يكون السيناريو المقدم سبق تنفيذه أو عرضه فى أى مسابقة أو مهرجان محلي أو دولي يتم تسليم ثلاث نسخ ورقية بعدد أعضاء اللجنة ” وتقديم اقرار من المتسابق بأن العمل ملكه وأنه لا ينازعه أحد فى ملكيته ولم يقتبس من عمل أخر وعدم تقديم المتسابق لأكثر من عمل .

ويتم تقديم البيانات الكاملة للمتسابق وارفاق صورة بطاقة الرقم القومى وترسل الأعمال على العنوان ” 11 شارع العروبة -مصر الجديدة – القاهرة ” فى موعد غايته اول يوليو القادم ويستند الحكم فقط على آراء لجنة التحكيم والتى تشكلها ادارة الشئون المعنوية من كبار الكتاب والنقاد والمخرجين للحكم على السيناريو .

وتعد المسابقة أحد أدوات إدارة الشئون المعنوية فى رعاية المواهب الأدبية وتوجيه الطاقات الإبداعية للشباب وإتاحة الفرصة للمبدعين على مستوى الجمهورية واعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن من خلال الاعمال الخالدة للعسكرية المصرية.