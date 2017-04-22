القاهرة - أ ش أ

نجحت أجهزة البحث الجنائي بقنا، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، فى ضبط 4 من العناصر الإجرامية الخطرة لقيامهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وبحوزتهم 6 بنادق آلية و1135 طلقة نارية و33 خزينة أسلحة نارية.

وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام قيام كلا من (سليم.ت.ع) – 34 سنة، عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا (مشهور بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وإيواء العناصر الخطرة)، و(حباشى. ع. د) – 52 سنة ، عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا – سبق اتهامه في 11 قضية “زراعات مواد مخدرة، سرقة بالإكراه”، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن 15 سنة فى جناية “تعطيل مواصلات عامة وأسلحة وذخائر” وكذلك 19 حكما قضائيا في قضايا تبديد – و(أشرف. ع.ب) – 50 سنة عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا (سبق اتهامه فى 19 قضية” قتل، زراعات مواد مخدرة، سرقة بالإكراه”، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي” سرقة بالإكراه “ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 12 حكما قضائيا صادر ضده فى قضايا تبديد)، و(أشرف.ح.ع) – 18 سنة عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 6 بنادق آلية، 1135 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 33 خزينة لبنادق آلية، واعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار واستخدامها في أعمالهم الإجرامية.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.