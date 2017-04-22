اعداد - أمينة يوسف

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية أن الميناء يشهد عودة لحركة السياحة حيث وصلت اليوم السبت الموافق 22 أبريل 2017 الباخرة السياحية “silver wltisber” علي متنها 249 سائحاً من مختلف الجنسيات بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 200 فرد .

وأضاف الغندور أن الفوج السياحي وصل إلى الميناء صباح اليوم وأن هيئة ميناء الإسكندرية أعدت برنامجا حافلا لأفراد الفوج يتضمن استقبال بفرقة الفنون الشعبية وزيارة المعالم الأثرية والحضارية والأسواق التجارية بمدينتي القاهرة والإسكندرية .

ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم في وقت لاحق لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط .

وقام اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة واللواء . إبراهيم الشناوي مدير شرطة الميناء باستقبال السفينة والسائحين ووجه اللواء عطية بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السائحين من وإلي الميناء في سهولة ويسر .