القاهرة - أخبار مصر

بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1438هـ، كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذة المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة القادة والضباط والصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون بسيناء والمشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

كما أصدر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.