القاهرة - أخبار مصر

عاد الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة ، والتى إستضافتها مدينة شتوتجارت الألمانية بدعوة من الفريق أول / توماس ولدهاوزر قائد القيادة الأفريقية الأمريكية .

حظى المؤتمر بمشاركة العديد من السادة رؤساء أركان الدفاع للدول الأفريقية ، وناقش المؤتمر العديد من القضايا التى تتعلق بموضوعات مكافحة الإرهاب ، وكذا التعاون العسكرى بين الدول المشاركة فى ظل تطورات الأوضاع على الساحة الأفريقية .