اخبار مصر-د.هند بداري

تنظم وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، حفل ختام مسابقة إبداع 5، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

يحضر الحفل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ومجموعة من الوزراء، ورؤساء الجامعات المصرية ويتم إعلان الأعمال الفائزة وتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة في مختلف المجالات.

وتقام المسابقة للعام الخامس على التوالي؛ حيث بدأت فعالياتها منذ يناير الماضي، وتضمنت أكثر من 21 مجالًا أدبيًا وثقافيًا وفنيًا، وشارك فيها 110 من الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة.