أخبار مصر- سماء المنياوي

“لا صحة لما يتداوله البعض حول إيقاف خدمة VOIP# عن بعض التطبيقات التي تعمل بهذه التقنيه.. وقد أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكثر من مناسبة عدم صحة هذه الاخبار”.

هذا كان الرد الوحيد الذي جاء من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد سخط عديد من المواطنين من قطع خدمة نقل الصوت عبر شبكة الانترنت وهي ما تعرف باسم “Voice Over Internet Protocol” واختصاراً VOIP والتي يلجأ اليها الكثيرين للاتصال مع ارتفاع أسعار المكالمات الدولية.

وعبر الهاتف اكد المهندس محمد علي سعيد العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات والنظم لمحررة موقع اخبار مصر ان الخدمة قد تم قطعها بالفعل لمدة 36 ساعة بدءا من عصر الخميس 20 ابريل وحتى مساء امس الجمعة 21 ابريل وهي الان تعمل بشكل منتظم.

وأوضح سعيد ان الخدمة موجودة فقط على شبكات ADSL الانترنت على التليفون الارضي فقط بينما كانت الاتصالات بالفايبر والواتس والماسنجر وغيرها مقفولة في الاساس على شبكات المحمول.

وأضاف ان الذي حدث في الساعات الماضية انه تم قطع الخدمة على كل الانترنت في مصر لكنها عادت للعمل في وقت متأخر من ليل الجمعة.

وأوضح ان خدمة VOIP تعد احد الخدمات الحديثة المعتمدة على الانترنت وهي ذات فائدة كبيرة لقطاع الاعمال. فالناحية الامنية من اسباب عدم فتح الخدمة على انترنت المحمول في مصر لأن العمليات الارهابية تستخدم تلك الخدمة ايضا.

ومن الناحية الاقتصادية؛ اضاف المهندس محمد سعيد؛ فان نزول الخدمة على باقات المحمول تسبب خسارة لشركات الاتصالات فيما يتعلق بعائد الاتصالات الدولية.

وينتقد سعيد عدم وجود الشفافية ونشر المعلومة بشكل رسمي يوضح الاماحدث والاجراءات حتى لا يشوه اي اجراء يتخذه الجهاز القومي للاتصالات.

وفي اتصال هاتفي ومحررة موقع اخبار مصر اوضح المهندس وليد حسن جاد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ان المشكلة قد لا تعدو ان تكون مشكلة تقنية.

وأضاف ان الدليل على ذلك ان الانقطاع لم يستمر سوى 36 ساعة فقط وعاد بقوة في اماكن وضعيف في اماكن اخرى.