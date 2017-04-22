اعداد/امانى عبد المنعم

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توريد 84 طنا من الأقماح الى الصوامع فى سوهاج

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احالة المختصين بالإدارة الهندسية للنيابة بالمنوفية

مليونا و800 ألف جنيه لاحلال وتجديد شبكات المياه بطوخ

ضبط مسئول بأوقاف المنيا لتقاضيه رشوة

بالصور..قابيل ومصيلحي يفتتحان معرض ” فود أفريكا” بمشاركة 450 شركة

دهب تستقبل 1401 سائحا خلال 24 ساعة

جامعة القاهرة تطلق غدا الملتقي الأول للتوظيف

“الشئون المعنوية” تنظم مسابقة فى الأفلام القصيرة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

القومي للاتصالات ينفى إيقاف تطبيقات الاتصال عبر الانترنت

ضبط 5 أطنان من الدواجن والأسماك فاسدة بالجيزة

ضبط شخص وبحوزته 270 كجم من مخدر البانجو بالمنيا

ضبط 3690 علبة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة

الأربعاء المقبل افتتاح صالون فناني ذوي القدرات الخاصة

الرئيس الفلسطيني يقوم بزيارة رسمية للكويت غدا

الجامعة العربية ترحب بالإفراج عن المختطفين القطريين في العراق

قوات مكافحة الإرهاب العراقية تحرر حي الصحة غربي الموصل

ميليشيات الحوثي تعتقل 50 شخصا من سكان منطقة موزع باليمن

وزير الدفاع التركي: لا يحق للناتو التطرق إلى مسائلنا الداخلية

محمد صلاح أفضل صانع أهداف في الدوري الإيطالي

وفاة لاعب دراجات إيطالي في حادث تصادم أثناء التدريب

ستوك سيتي يواجه سوانزي فى الدوري الانجليزي