القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاحد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الانحاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وان ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى ومدن القناة والرياح اغلبها شمالية غربية نشطة على معظم الانحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة على سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحرين الاحمر والمتوسط مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

– وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والاحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيهما مابين مترين ونصف الى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: القاهرة 18 27 ، الإسكندرية 16 24 ، مطروح 16 20 ، بورسعيد 17 20 ، دمياط 18 21 ، بلطيم 18 22 ، الإسماعيلية 15 27 ، السويس 14 28 ، العريش 13 23