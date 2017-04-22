أخبار مصر -غباشى خير الله

أحال اليوم السبت، الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بفحص حي شرق شبين الكوم للنيابة العامة .

كان المحافظ قد أحال خلال فبراير الماضي العديد من المخالفات للنيابة العامة بناء علي التنسيق الذي تم بين المحافظ والرقابة الإدارية وكانت هذه المخالفات خاصة بالإدارة الهندسية حيث تتعلق بإصدار شهادات صلاحية لبعض الأراضي بالتزوير حيث أثبت المختصين بالإدارة الهندسية الأراضي فضاء علي خلاف الحقيقة وعند عرض التقرير علي المحافظ أمر بإيقاف مدير الإدارة الهندسية وبعض العاملين وإحالتهم للنيابة العامة ، حيث فَصّل تقرير الرقابة العديد من الجرائم .

وفي ضوء ذلك قام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص باقي أعمال الإدارة الهندسية وقد أسفر الفحص عن مخالفات جديدة بعضها في نفس الإطار وأخري كشف عنها الفحص ، حيث تبين تسهيل منح تراخيص بناء لبعض المواطنين خارج الحيز العمراني وتوصيل مرافق بالمخالفة للقانون مما أهدر الكثير من المساحات الزراعية الشاسعة وكذا إصدار تراخيص لبعض المواطنين رغم مخالفتها للمخطط التفصيلي وأخري بالمخالفة لقيود الإرتفاع ، هذا فضلا عن إغفال المطالبة بمستحقات الدولة للتأمينات الإجتماعية بمبلغ أمكن حصره (38,399,600 جنيه ) وعدم تحصيل رسوم التحسين بمبلغ أمكن حصره ( 191,450,55 جنيه ) وغيرها من المخالفات التي وردت بالتقرير، فأحال المحافظ التقرير للنيابة العامة لإستكمال تحقيقاتها وضمها للبلاغ الأول .