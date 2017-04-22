بنها - أ ش أ

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية المهندس مصطفى مجاهد البدء في تنفيذ خطة إحلال وتجديد ومد شبكات المياه بمركز طوخ بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.

وصرح “مجاهد”، اليوم السبت، بأن الخطة تتضمن إحلال وتجديد محطة المياه المرشحة بالعبادلة بطوخ,وإحلال وتجديد وتدعيم مد شبكات المياه بقرى برشوم وإمياى, وإحلال وتجديد 4 خزانات للمياه بقرى الصفا والسيفا ومشتهر وميت كنانة, فضلا عن تركيب وحدات أعماق بمحطات مياه أجهور الكبرى وكفر العمار.

وأضاف مجاهد أنه جارى تنفيذ أول مشروع بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث لتوصيل خدمة الصرف الصحي ببعض القرى والتجمعات السكنية الصغيرة على مستوى محافظة القليوبية من خلال تطبيق نموذج محطة صغيرة للمعالجة لا تزيد تكلفتها عن مليون جنيه بنظام مبتكر لاتحتاج سوى 400 متر فقط لإقامتها وهو الأمر الذي يفتح باب الأمل أمام مئات العزب الصغيرة بالإقليم التى تعانى من عدم توصيل خدمات الصرف الصحى.