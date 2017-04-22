اخبار مصر - هالة حربي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة حرص الوزارة على دعم كافة الفعاليات والمبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط مصر بالدول الأفريقية وتسهم في استعادة مصر لدورها الريادي بالقارة مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وذلك تأكيداً للأهمية السياسية والاقتصادية لدول القارة السمراء وحرصاً على استعادة التواجد المصري كاحدى الدول المحورية بالقارة الافريقية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لفاعليات الدورة الثالثة لمعرض “فوود أفريكا” والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة 450 شركة مصرية وعالمية رائدة في مجال التصنيع الغذائي ويتزامن هذا العام مع الدورة السادسة لمعرض أفريقيا للتصنيع الزراعي، والمعرض التجاري الدولى للأسماك والمأكولات البحرية “سي فوود أفريكا”، لتشكل معاً أكبر تجمع في القارة الأفريقية للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ومنتجات الأسماك ومدخلات الانتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف.

وقال الوزير ان المعرض يمثل فرصة كبيرة ونقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق القارة الأفريقية ويسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية، مشيرا الى أن زيادة مشاركة الشركات بالمعرض بنسبة تزيد على 85% عن العام الماضي تعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الافريقى وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.

وأشار قابيل إلى ضرورة الاهتمام بالسوق الأفريقي باعتباره سوق استهلاكي ضخم قادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية للأسواق الخارجية لافتا الى ان المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا وجهود مكثفة من جانب الحكومة لتعزيز منظومة النقل اللوجيستى وتسهيل حركة التجارة البينية مع مختلف دول القارة.

وأوضح الوزير أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة متميزة لأكثر من 200 شركة دوليه تمثل 34 دولة تأتى على راسها اسبانيا والسعودية واندونسيا وتركيا والهند وايطاليا وبولندا وفرنسا والصين واليونان مشيرا الى أن المعرض يتضمن ايضا بعثة مشترين دوليين تضم أكثر من 500 مشترى دولى من افريقيا والدول العربية واوروبا الشرقية والشرق الاقصى.

وأكد الوزير على أهمية معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي والذي يعقد هذا العام تحت عنوان “التصنيع الذكى” ويستضيف أكثر من 250 شركة رائدة في مجالات التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي الرائدة في مصر وشمال أفريقيا في مجال الآلات والتكنولوجيا المستخدمة في منظومة التصنيع الغذائي، مشيرا إلى أن المعرض يستهدف مساعدة شركات الأغذية على تقديم منتجات أكثر جودة خاصةً في ظل مشاركة شبكة عالمية من العارضين والزوار من مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط حيث تتضمن المعروضات آلات الطباعة والتغليف والتصنيع ومعدات صناعة الأغذية والمشروبات والألبان والمخبوزات والحلويات والمكونات الغذائية.

وأوضح الوزير أن المعرض التجاري الدول للأسماك والمأكولات البحرية “سي فوود أفريكا” ينظم لأول مرة بالسوق المصري وتتضمن معروضاته الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة والمجمدة والمصنعة والمعلبة ومعدات التجهيز والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجيستية وأعلاف وتغذية الأسماك.





