روما - أ ش أ

لقي لاعب الدراجات الإيطالي ميشيل سكاربوني مصرعه جراء حادث تصادم مع شاحنة وقع أثناء تدريبه.

واكد فريق أستانا برو الذي ينتمي إليه سكاربوني اليوم السبت في بيان” إن حادث التصادم وقع بالقرب من منزل اللاعب في فيلوترانو..إن المأساة أكبر من أن تكتب”.

ووصف البيان سكاربوني بـ”البطل العظيم” وبأنه “شاب مميز” وقدم فريق “أستانا برو” تعازيه لأسرة ميشيل مؤكدا تضامنه معها في هذه اللحظة الأليمة.

يذكر أن سكاربوني فاز بسباق جيرو دي إيطاليا لعام 2011 بعد أن جرد ألبرتو كونتادور من اللقب وفاز في المرحلة الأولى من جولة جبال الألب الاثنين وكان زوجا وأبا لطفلين.