نصر تلتقى النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بواشنطن 22-4-2017 2017/04/22 - 12:53 نصر تلتقى النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بواشنطن 22-4-20172017-04-22T12:53:58+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة المغادرون من مضايا والزبداني يتوجهون إلى مناطق سيطرة المعارضة بإدلب تواصل التحقيقات حول ملابسات هجوم باريس والإعتداء يؤجج منافسة مرشحي الرئاسة وزارة الداخلية تسلم مديريات الأمن عدد من السيارات الحديثة مجهزة بالكاميرات ختام فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 2017 وزير الخارجية يترأس وفد مصر في إجتماعات لجنة المشاورات السياسية مع السودان مباحثات الفريق أول صدقي صبحي مع وزير الدفاع الأمريكي
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