القاهرة-أ ش أ

احتفلت جامعة جواهر لال نهرو في العاصمة الهندية نيودلهي مؤخرا بصدور ترجمة رواية (أجنحة الفراشة) للكاتب الكبير محمد سلماوي في

حضور السفير المصري حاتم تاج الدين, وقد قام بترجمة الرواية إلى اللغة الأوردية أستاذ الأدب العربي بالجامعة الدكتور محمد قطب الدين.

وصرح السفير المصري بأن الاحتفال الكبير الذى أقامته الجامعة لإطلاق هذه الترجمة كان مناسبة للاحتفاء بالوجه الثقافي المشرق لمصر في دولة تربطنا بها صداقة تاريخية.

وستدخل الرواية ضمن مقررات قسم الدراسات العربية والأفريقية بكلية الآداب باعتبارها نموذجا بارزا للرواية الحديثة التي تعالج مشاكل المجتمع المصري المعاصر.

ومن المقرر أن تطرح “أجنحة الفراشة” جماهيريا في ترجمتها الأوردية في المعرض الدولي للكتاب بنيودلهي في يناير القادم والذي يحضره محمد سلماوي باعتباره ضيف شرف المعرض. وقد ترجمت الرواية إلى الفرنسية والإنجليزية والإيطالية.