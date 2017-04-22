جنوب سيناء - أ ش أ

أكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب اللواء طارق لطفي،أن المدينة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 1401 سائح، منهم 465 سائحا أجنبيا،و912 سائحا مصريا و24 سائحا عربيا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية بمدينة دهب – في تصريح اليوم السبت – إن السائحين قاموا بزيارة مناطق البلوهول والثري بول واللاجونا لممارسة رياضة الغوص، وخرجوا في رحلات سفاري إلي وادي قني والطويلات للتمتع بركوب الجمال وتناول العشاء البدوي، بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية في أبوجالوم والبلولاجون عن طريق الجمال والمراكب.