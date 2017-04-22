اخبار مصر - غادة جميل

التايمز:هجمات فرنسا رسالة قوية للاتحاد الاوروبي وسياسته

الهجوم الدامي الذي شهده الشانزليزيه في قلب العاصمة الفرنسية باريس اثار غضب الشعب الفرنسي الذي القي باللائمة على الاتحاد الاوروبي وابدي استياؤه من بروكسل وسياساتها الأوروبية

صحيفة التايمزاشارت في تقرير مراسلها من باريس بعنوان “من كاليه إلى نيس.. الناخبون يلقون اللوم في الهجمات على الاتحاد الأوروبي” أن البعض كان محبطا ويحمل نفس مشاعر البريطانين الذين صوتوا بسببها لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واوضحت الصحيفة وفقا للتقرير ان كثيرا من الناخبين الفرنسيين ربما يتحهون الى اعطاء اصواتهم لزعيمة الجبهة الوطنية اليمينية مارين لوبان التي تعد الاقرب في الفوز بالانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها الاحد القادم حيث ان الطبقة السياسية في فرنسا تسعي للتغيير والانتقال لمرحلة او عهد جديد

وذكرت الصحيفة ان تنظيم داعش الذي تبني الهجوم يطمح إلى مزيد من الشهرة أكثر من بحثه عن مكاسب سياسية وان فكرة التنظيم اذا صح القول انه يسعي للتأثير على الانتخابات الفرنسية فانه سيكون في حد ذاته نقلة كبيرة في افكار وخطط مثل هذه التنظيمات

وتابعت الصحيفة القول ان التنظيم يبدو مثل القاعدة من حيث ان تكون له دوافع سياسية لتنفيذ هجمات كهذه مثل دفع الناخبين إلى التصويت لصالح مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان وبالتالي فهي رسالة واضحة للمسلمين في فرنسا ان اليمنيين سيكون لهم مكانة كبيرة في المجتمع الفرنسي الامر الذي سيزيد من القلاقل وفتح الباب امام تجنيد المزيد من الجهاديين لتوسيع دائرة العنف داخل المجتمع الفرنسي خاصة وان البلاد تمر حاليا بحالة مضطربة بسببتوايد العنف

واضافت الصحيفة ان التنظيمات الارهابية تختار مواعدا مؤثرة لتنفيذ هجماتها فحادث الدهس بشاحنة في نيس العام الماضي قتل فيها 84 شخصا يتزامن مع العيد الوطني الفرنسي الذي ياتي في الرابع عشر من يوليو وهو ما اكسب الهجمة الكثير من الاهتمام دوليا واقليميا

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله ان الهجوم سيشكل دعما كبيرا لمارين لوبان زعيمة الجبهة اليمينية المرشحة الأقوى في الانتخابات وان المرشح الاكثر تشددا مع الجماعات الارهابية سيكون المرشح الأكثر حظا للفوز فيها.

الفاينانشال تايمز: الانتخابات الفرنسية منحصرة بين اقصي اليمين واقصي الشمال

دول الاتحاد الأوروبي تراقب الانتخابات الرئاسية عن كثب في ظل ما يحدث من تكرار لاعمال العنف ،صحيفة الفاينانشال تايمز اشارت الى ان أكثر ما تخشاه فرنسا انحسار المنافسة بين اقصى اليمين ممثلا في الجبهة الوطنية وأقصى اليسار ممثلا في المرشح جون لوك ميلونشون.

واوضحت الصحيفة ان أبرز المخاوف التي تتزامن مع الانتخابات الفرنسية انعكاساتها المتوقعة على الوضع الفرنسي، باعتبار ان انتخاب رئيس معاد لأوروبا سيهدد مستقبل العملة الموحدة والشراكة الفرنسية الألمانية احد مظاهر قوة الاتحاد طيلة ستين عاما

الجارديان: غياب الدور الامريكي في ليبيا يزيد النفوذ الروسي في المنطقة

غياب الدور الامريكي في ليبيا وفقا لتصريحات الرئيس دونالد ترامب يثير المخاوف من تنامي النفوذ الروسي في المنطقة وامكانية التوصل الى تسوية سياسية لحل ازمة بلد غني بالنفط

صحيفة الجارديان اشارت الي ان ايطاليا كانت تامل في دور قوي وفعال لواشنطن في الازمة الليبية خاصة وان ليبيا تشكل نقطة انطلاق رئيسية لمئات الآلاف من المهاجرين المتجهين إلى أوروبا من إفريقيا والشرق الأوسط

واوضحت الصحيفة وفقا لتقرير عن تطورات الازمة الليبية فان غياب الدعم الامريكي لحكومة فايز السراج سيتيح فرصة لروسيا ومصر والجزائر للمساعدة فى ملف التسوية الليبية