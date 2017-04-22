القاهرة-أخبار مصر-وكالات

استغل طالب في ولاية ويسكونسين الأمريكية برنامجاً تعليماً مميزاً يتيح للطلاب المتفوقين التخرج من المدرسة الثانوية والجامعة في نفس الوقت.

ومن المتوقع أن يحصل أوستين كلوم الذي يبلغ من العمر 18 عاما على شهادته الجامعية في تقنية المعلومات من كلية ويسترن للتقنيات، فضلا عن حصوله على الشهادة الثانوية من مدرسة ويستبي.

واعتاد كلود الدراسة لمدة 12 ساعة يوميا من أجل إتمام دراسته الثانوية بالإضافة إلى حضور دروسه في الجامعة بشكل منتظم.واستطاع كلوم أيضا أن يتأقلم مع زملائه الذين يكبرونه في السن في الجامعة إلى أن وصل إلى ما كان يحلم به.