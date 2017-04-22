القاهرة - أخبار مصر

يستقبل فريق فيورنتينا الإيطالي نظيره إنتر ميلان في ملعب فلورنسا مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري.

يسعي الإنتر بقيادة ستيفانو بيولي لاستعادة نغمة الانتصارات بعد فشل الفريق في الفوز بآخر 4 مباريات بالدوري أمام ميلان، كروتوني، سامبدوريا، تورينو، كما يرغب الفريق في الفوز لمواصلة الصراع على مركز مؤهل للعب في بطولة الدوري الأوروبي بعد ابتعاد الفريق عن فرصة احتلال مركز مؤهل للعب في دوري الأبطال.

على الجانب الآخر يدخل فيورنتينا بقيادة مديره الفني باولو سوزا مواجهة اليوم بهدف الانتصار لتقليص الفارق مع الإنتر وانتزاع المرتبة السابعة في جدول المسابقة.

يدخل الإنتر اللقاء وفي رصيده 56 نقطة في المرتبة السابعة، فيما يدخل فيورنتينا المباراة وفي رصيده 52 نقطة في المرتبة الثامنة.

وفي نفس الجولة يستقبل فريق أتلانتا صاحب المرتبة الخامسة برصيد 60 نظيره فريق بولونيا صاحب المرتبة الخامسة عشر برصيد 35 نقطة.