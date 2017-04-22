القاهرة - أ ش أ

صرح قنصل عام مصر في جدة حازم رمضان اليوم السبت بأن القنصلية العامة تتابع حادث مقتل المواطن المصري أحمد الهادي عبده سليمان؛ الذي توفي الخميس الماضي في محافظة خميس مشيط التابعة لإمارة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأضاف القنصل العام، في بيان للخارجية، أنه أوفد مندوب القنصلية العامة المتواجد بشكل دائم في إمارة عسير إلى مقر شرطة الجنوبية بمحافظة خميس مشيط فور حدوث واقعة

القتل لحضور ومتابعة التحقيقات حيث تعرض “سليمان” إلى طعنه قاتلة من أحد المقيمين بالمملكة يمني الجنسية على إثر خلاف في الطريق بين المواطن والجاني.

وأشار إلى أن الشرطة السعودية ألقت القبض على الجاني, وتم التحقيق معه من جانب الادعاء العام, واعترف بقيامه بالاعتداء بالطعن على المواطن المصري, فضلا عن قيام مندوب القنصلية العامة بمقابلة أقارب المتوفي المتواجدين في المملكة لإنهاء إجراءات دفن الجثمان فور انتهاء العرض على الطب الشرعي لاستكمال إجراءات القضية”.