القاهرة -أخبار مصر

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم معرض المنتجات المصرية وذلك فى إطار مبادرة شبابية عنوانها “من النهاردة مصري”، تهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية والحصول على منتج مصري ينافس المنتج الأجنبي، حيث أن المنتجات المصرية أصبحت جودتها لا تقل عن المستوردة بل قد تكون أفضل.

وقد أشادت غادة والي بمستوى المعروضات والتي لم تقتصر على المنتجات اليدوية فقط بل شملت العصائر والشوكولاتة والعسل ومواد غذائية أخرى.

وقد استضافته اداره داون تاون بالقاهرة الجديدة مع شركة معارض مصرية . و حرصت غادة والي على التواجد وافتتاح هذه المبادرة للمرة الثالثه على التوالي وذلك دعما من وزارة التضامن للمشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تصنع بأيد مصرية غالبيتهم من الشباب والنساء.