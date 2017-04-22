أخبار مصر -ايمان صلاح الدين

اكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على توفير حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا في مسعى لتنميتها وتقليل الهجرة من الريف الى المدن.

جاء ذلك فى جلسة تحت عنوان “الأرض 2030” على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن، والتى ادارتها لاورا توك، نائبة رئيس البنك الدولى لشؤون التنمية المستدامة، بحضور توماس سيلبرهورن، سكرتير الدولة البرلماني للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكدت الوزيرة، أنه بحلول عام 2050 سيعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في المدن.

وأشارت الوزيرة، إلى انه بالرغم من أن التوسع الحضري له فوائد هامة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلا أن جميع هذه الطموحات ليست قابلة للتنفيذ عندما يكون فى تدفق سريع واكثر للنمو السكانى من نمو المدن الحضرية، فالكثافة السكانية المتزايدة قد تؤدى إلى خلق مشاكل كبيرة مثل عدم الاستقرار الاجتماعي والضغط على البنية الاساسية وأزمات محتملة فى المياه، وانتشار الأمراض.