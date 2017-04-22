القاهرة-أ ش أ

أبهر “الحكواتي” المصري الفنان أحمد يوسف, جمهور مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته التاسعة, بقصصه الممتعة والغنية بالمعارف والمعلومات القيمة, ووضع جمهوره في أجواء من الحماس والإثارة, فتضمنت الفعالية سرد قصتين الأولى حملت عنوان “الغابة”, أما الثانية سردت “قصة أهل الكهف”.

وتناولت قصة الغابة حكاية مرحة دارت بين الحيوانات تحمل في طياتها مضامين أساسية للأطفال. كما سرد الحكواتي في قصة أهل الكهف المشاهد التاريخية للحكاية وما تحتويه من معلومات وعناصر مكانية عرفت الأطفال من مختلف الفئات العمرية على هذه القصة القرآنية وأركانها الأساسية, بأسلوب يستند إلى مهارة الإلقاء وبساطته في إيصال المعلومة,

واختتم الفنان أحمد يوسف حكاياته بسلسلة من الأسئلة الهادفة إلى تطوير مدارك الأطفال إلى جانب توزيع جوائز وهدايا قيمة.