القاهرة - أخبار مصر

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.0474 جنيه للشراء و18.1503 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.3991 جنيه للشراء و19.5116 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى،سجل الجنيه الإسترلينى 23.1078 جنيه للشراء و23.2469 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.1235 جنيه للشراء و18.2323 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.5542 جنيه للشراء و16.6516 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6214 جنيه للشراء و2.6371 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8121 جنيه للشراء و4.8398 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 59.2591 جنيه للشراء و59.6167 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.9127 جنيه للشراء و4.9421 جنيه للبيع.