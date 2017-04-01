القاهرة - أخبار مصر

انخفضت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر بفعل تجدد الشكوك في أن تؤدي زيادة الإنتاج الأمريكي وارتفاع المخزونات إلى تقويض محاولات أوبك لتقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بانخفاض قدره 1.03 دولار أو ما يعادل اثنين بالمئة في التسوية إلى 51.96 دولار للبرميل بينما انخفضت أسعار الخام الأمريكي في العقود الآجلة 2.2 بالمئة أو ما يعادل 1.09 دولار إلى 49.62 دولارا للبرميل.

واتسمت الجلسة بالنشاط حيث جرى تداول أكثر من 665 ألف عقد آجل لخام غرب تكساس الوسيط.

وعلى أساس أسبوعي هبط برنت سبعة بالمئة بينما هوى الخام الأميركي 6.7 بالمئة.