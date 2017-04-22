اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

استقرت مؤشرات البورصة المصرية خلال الاسبوع الثالث من ابريل 2017 عند متوسطات اغلاقاتها الاسبوع السابق في اسبوع اقتصرت جلساته على 3 جلسات فقط بسبب عطلات اعياد القيامة وشم النسيم.

وعلى صعد حركة المؤشرات القياسية، تراجع موشر البورصة الرئيسي “ايجي اكس 30” 0.47 % مسجلا 12906 نقاط . وزاد “ايجي اكس 70” 0.09 % مسجلا 591 نقطة وارتفع “ايجي اكس 100” 0.41 % مسجلا 1367 نقطة

واستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة عند 663 مليار جنيه وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه.

اداء عرضي

افاد ايهاب سعيد محلل اسواق المال بان السوق واصلت تحركاتها العرضية خلال الاسبوع بين مستوى المقاومة السابق 13100 نقطة ومستوى الدعم قرب 12850 نقطة قبل ان تغلق قرب مستوى 12905 نقاط.

واشار الى ان الاسبوع اقتصر على 3 جلسات فقط ولم تكن هناك اى أحداث مؤثرة فى السوق سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي

وان بدا واضحا تراجع قيم واحجام التعاملات نسبيا بفعل فترة العطلة.

وافادت الدكتورة هدى المنشاوي محلل اسواق المال بان التذبذب غلب على حركة البورصة خلال الاسبوع حيث مازالت السوق تتحرك في نطاق عرضي تحدده قناة سعرية ضيقة بين 12800 نقطة و13550 نقطة.

واشارت الى ان السوق مازالت تتحرك وسط حزمة قوية من المقاومات والدعوم تتمثل تقريبا عند تحقيق كل 200 نقطة صعودا أو هبوطا.

وذكرت ماريان عزمي المحللة المالية ان السوق تاثرت نسبيا الاربعاء بتعرض منطقة سانت كاترين لحادث ارهابي الا انها تجاوزت اثره سريعا كما فعلت من قبل في الحوادث الارهابية.

واضافت ان اداء البورصة بشكل عام جيد وتسير في خط عرضي، لافتة الى انه أمر صحي ان يبقى المؤشر فترة طويلة ما بين مستوى 13000 /13100 نقطة لكي تستكمل طريق الصعود.

أما عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون سوق المال فرأت عزمي انها بشكل عام تصب في صالح المستثمر الا ان هناك “تفاصيل كثيرة غير معلومة حتى الان” حسب وصفها.

الاسهم الكبرى

وبالنسبة لحركة الاسهم الكبرى، غلبت الحركة العرضية على سهمي البنك التجاري الدولي وهيرميس حيث تحركا السهمين في نطاق ضيق خلال الاسبوع.

وخالف سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة سابقيه حيث سيطرت التراجعات القوية على أدائه بعد فشله في التماسك أعلى مستوى الدعم قرب 8.80 جنيه ليواصل هبوطه قرب مستوى 8.06 جنيه.

أما فيما يتعلق بسهم جلوبال تيليكوم فقد نجح السهم فى معاودة ارتداده بشكل قوى مع اولى جلسات الاسبوع فى اتجاه مستوى المقاومة الجديد عند 6.70 جنيه بل وتجاوزها لأعلى فى اتجاه مستوى 6.86 جنيه وعاود التراجع الى 6.60 جنيه.