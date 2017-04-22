أخبار مصر_نهى حمودة

انتقد السفير محمد الشاذلي عضو المجلس المصري للشئون الخارجية اختفاء البرامج العلمية من الشاشات والصحف رغم أهمية العلم في تشجيع الشباب على احتذاء المسار العلمي وطالب بإنشاء وكالة أنباء للبحث العلمي.

وذكر في حوار لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم السبت أن هناك دول أنشأت قنوات علمية مثل قناة ناشيونال جيوجرافيك والتي يتابعها الملايين بسبب كم الابهار فيها ولفت إلى أن مصر كانت تمتلك قناة المنارة وهي إحدى القنوات التابعة لقنوات النيل المتخصصة إلا أنه تم إغلاقها بالإضافة إلى خلو الصحف من باب ثابت للبحث العلمي

وأضاف بأن البحث العلمي مسألة أمن قومي والإعلام يمكن أن يقدم البرامج الهادفة في صورة ممتعة لافتا إلى أن مصر كانت تقدم برنامج العلم والإيمان وبرنامج عالم البحار وعالم الحيوان وكانت هذه البرامج تحظى بنسبة مشاهدة عالية وتمنى عودة الاهتمام بهذه النوعية من البرامج الهادفة