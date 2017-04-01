القاهرة - أخبار مصر

يستضيف اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة نظيره وادي دجلة في إطار منافسات الأسبوع 25 من مسابقة الدوري علي ملعب الفيوم.

ويسعي المقاصة لمواصلة انتصاراته للحفاظ على وصافة المسابقة ومطاردة الأهلي المتصدر ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، ويغيب عن تشكيلة الفريق الفيومي اليوم صانع ألعابه وهداف الدوري أحمد الشيخ.

بينما يملك وادى دجلة 31 نقطة دفعته للمركز العاشر فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل الفريق الدجلاوى 29 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.

ويولى أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة أهمية خاصة للمقاصة فى ظل رغبته فى تحقيق نتيجة إيجابية لتصحيح مسار الفريق، أمام منافس قوى مثل المقاصة الذى يقدم موسماً استثنائياً.