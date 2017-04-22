القاهرة - أخبار مصر

يستضيف فريق النصر للتعدين نظيره أسوان على استاد أسوان في السادسة إلا ربع مساء اليوم السبت في “ديربى الجنوب” ضمن مباريات الجولة الـ25 لمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

يسعي الفريقان لتعويض الخسارة فى الجولة الماضية حيث خسر أسوان أمام الأهلى على ملعبهم بهدفين دون رد وتلقى النصر هزيمة بهدفين مقابل هدف من المقاولون العرب.

وأعلنت إدارة أسوان عن مكافآت مالية بقيمة 5 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق حال تجاوز عقبة النصر للتعدين، للهروب من مراكز الهبوط.

ويسعى أسامة عرابى المدير الفنى لأسوان لاستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد خلال لقاء الديربى أمام التعدين للهروب من مراكز القاع، ودخول منطقة الأمان هذا الموسم.

وحرص أحمد كشري، المدير الفني للنصر للتعدين على تحذير لاعبيه من تكرار النتائج السلبية خلال الفترة المقبلة، وتصعيب مهمة البقاء في الدوري.