القاهرة - اخبار مصر

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة تاريخية اليوم السبت فى نهائى بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس أمام جمعية الحمامات التونسى على صالة الانبعاث بالمغرب.

ويسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عاصم حماد للفوز باللقب والعودة للقاهرة لتكون رحلة تاريخيه لأبناء الرداء الأحمر بالعودة بلقبين وكأسين إلى خزائن النادى بعد الفوز بالسوبر الإفريقى على حساب الزمالك الذى أقيم قبل أيام فى نفس المكان.

كان الفريق قد اختتم تدريباته أمس بنفس الصالة التى سيقام عليها النهائي، حيث أشرف عاصم حماد على مران خططى وبدنى وراجع خطة المباراة وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة منه خلال المباراة لضمان الظهور بصورة مميزة، والمنافسة بقوة على الفوز بلقب البطولة.

وأكد حماد أن اللاعبين تمكنوا من تقديم مستوى جيد خلال مباراة وداد سمارة بنصف نهائى البطولة التى أقيمت الخميس، وقال إن اللاعبين عانوا من بعض الإجهاد خلال مباريات البطولة؛ بسبب تلاحم المشاركة فى البطولات المحلية والإفريقية، لكنهم تمكنوا من الوصول إلى نهائى بطولة كأس الكئوس.