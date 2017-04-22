سيدني - رويترز

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم السبت إن الولايات المتحدة ستحترم إتفاق اللاجئين المثير للجدل مع أستراليا والذي بموجبه ستعيد واشنطن توطين 1250 طالبًا للجوء.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد الإتفاق في السابق.

وقال بنس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول في سيدني إن الإتفاق سيخضع للفحص وإن احترام الإتفاق “لا يعني أنه يعجبنا”.

وأوضح بنس أن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون المتوجهة إلى المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية ستكون في بحر اليابان خلال أيام.

وقال إن واشنطن تعتقد أن هناك إمكانية لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية سلميًا بسبب انخراط إدارة ترامب مع الصين.