واشنطن - أ ف ب

تبنى تنظيم “داعش” اعتداءً أدّى إلى مقتل شخصين يوم الجمعة داخل مقر للاستخبارات الروسية في خاباروفسك بأقصى الشرق الروسي، وفقًا لموقع “سايت” الأمريكي الذي يُعنى بمتابعة نشاط الجهاديين.

وبحسب “سايت”، نقلت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم “داعش” عن “مصدر أمني” ان “مقاتلًا” من التنظيم “هاجم مكتبًا للمخابرات الروسية الإتحادية في مدينة خاباروفسك شرق روسيا” وقتل “3 منهم” وأصاب آخرين.

من جهتها كانت أجهزة الأمن الروسية قد ذكرت أنّ شخصين قُتلا وأصيب ثالث بجروح يوم الجمعة بيد مجهول أطلق النار داخل مقر للاستخبارات.

وأوضحت أنّ المهاجم دخل مقرّ الاستخبارات عند الساعة 17,02 بالتوقيت المحلي (07,02 ت غ) وقتل أحد عناصر الأمن وزائرًا وأصاب آخر، مؤكدة أنه تم القضاء على المهاجم.

وقال جهاز “أف أس بي” وهو وكالة الاستخبارات الداخلية الرئيسية في روسيا في بيان نقلته وكالات أنباء روسية، إنّ المهاجم اسمه آي.في كونيف وهو من مواليد عام 1999 ويسكن في مدينة خاباروفسك.

وأضاف الجهاز أنّ هناك “معلومات عن أنّ المسلح مرتبط بمجموعة من النازيين الجدد”.

وتعيش روسيا حال تأهب قصوى بعد اعتداء انتحاري على مترو سان بطرسبورج في 3 أبريل (نيسان) خلّف 15 قتيلا.