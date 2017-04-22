القاهرة - أخبار مصر

أكدت الإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة انه يجري الآن الإعداد والتجهيز لحفل أضواء المدينة الجديد والذي سيعيد الحفلات للنور من جديد وبقوة بعد طول غياب.

وقالت نادية مبروك لـ”الجمهورية” إنه بالفعل تم الإتفاق مع المطرب تامر حسني ليكون النجم الرئيسي للحفل الذي سيقام بالعين السخنة يوم 28 أبريل الجاري.

وأضافت في تصريحات خاصة انه لن يكون تامر حسني بمفرده ولكن هناك أصواتًا غنائية أخرى يجري التفاوض معها الآن.

وعن استعانتها بالمنتج ومنظم الحفلات وليد منصور مرة أخرى بعد أزمة إلغاء حفل أنغام ووائل جسار قالت: “اننا لسنا في خصومة شخصية مع وليد منصور ولكن ما يحكمنا هو الشغل والعمل والمهم الاستفادة من الأخطاء السابقة وعدم تكرارها في الحفلات القادمة”.

ومن جانبها أكدت الإعلامية أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة والمشرف على حفلات أضواء المدينة انه تم بالفعل الإتفاق مع المطرب تامر حسني على إحياء حفل أضواء المدينة بالعين السخنة وهو مطرب وطني تبرع بجزء كبير من أجره فقط سيأخذ أجر الفرقة الموسيقية أما المطربة الثانية فهي كارمن سليمان.

وعن الاستعانة بمنظم الحفلات وليد منصور مرة أخرى قالت: “اننا ليس لنا علاقة بوليد منصور فنحن من قمنا بالإتفاق مع المطرب تامر حسني ونحن تولينا مسألة الإتفاقات أما بالنسبة لوليد منصور فليس لنا شغل معه ولم نستعن به كمتعهد لأننا نحن من وقعنا على العقود مع تامر حسني ولكن المطربين هم من يستعينون به لأنه لديه أجهزة صوت تساعدهم في إخراج الحفل بالشكل المناسب وبالتالي هم من يستعينون به بعيدًا عنا وليس لنا علاقة به ولا يوجد بيننا وبينه معاملات مالية وإن شاء الله يخرج الحفل بالشكل اللائق بحفلات أضواء المدينة”.