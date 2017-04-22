الأقصر - أ ش أ

وصلت مساء يوم الجمعة إلى الأقصر العداءة الأسترالية مينا جولي والتي تقوم بتنفيذ مبادرة “Run4water” التي تجوب خلالها العالم من خلال الجري مسافة 1048 ميل والتي تعادل 40 مارثون في 40 يومًا بـ6 قارات حول العالم.

وقال محمود عز الدين أحد مرافقي العداءة الأسترالية انهم وصلوا إلى الأقصر يوم الجمعة وسينطلقون صباح يوم السبت مبكرًا لاستكمال المبادرة عبر الجري مسافة نحو 50 كيلو متر جنوب الأقصر من مدينة الطود مرورًا بطريق المرسى السياحي وصولا إلى معبد الكرنك لافتًا إلى مغادرتهم لمحافظة الأقصر في نفس اليوم لاستكمال مبادرتهم حول العالم.

يشار إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي وتوفير حلول تساهم بفاعلية في حل أزمة ندرة المياه العالمية والتي تمثل الهدف السادس في أهداف التنمية المستدامة العالمية.