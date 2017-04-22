نيويورك - رويترز

أعلن منتج تلفزيوني في مهرجان تريبيكا السينمائي المقام حاليًا في نيويورك عن مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان (جينياس) أو (العبقري) يتناول حياة أسطورة الفيزياء ألبرت أينشتاين الذي وضع نظرية النسبية وساعد في بدء الجهود الأمريكية لبناء قنبلة ذرية.

وقال المنتج التنفيذي رون هاوارد للصحفيين في الإعلان عن المسلسل بالمهرجان إنه كان مولعًا دائمًا بأينشتاين.

وتابع يقول “لكن لم أدرك أبدًا كم المنعطفات والتحولات… التي كانت في حياته وقدر ما فيها من دراما”.

ويتناول العمل التلفزيوني المنتج لصالح قناة ناشونال جيوجرافيك الصراعات الشخصية التي واجهها أينشتاين.

يلعب الأسترالي جيفري روش دور أينشتاين بينما تجسد البريطانية إيملي واتسون دور زوجته الثانية إيلسا في شبابها في حين تمثل الأمريكية جوندولين إيليس دورها بعد تقدمها في العمر.

وقالت واتسون عن أينشتاين الذي توفي عام 1955 “لم يكن مجرد عالم. كان فيلسوفًا ومهتمًا بالعلوم الإنسانية. كان مهاجرًا وكان في قلب الكثير من الأحداث السياسية في القرن العشرين أو قريبًا من مركزها وكانت له علاقات معقدة بدرجة لا تصدق”.

ويعتمد المسلسل على كتاب والتر إيساكسون عن سيرة أينشتاين الصادر في عام 2007 ويعرض على ناشونال جيوجرافيك في 25 أبريل (نيسان).