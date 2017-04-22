القاهرة - أخبار مصر

تحول شارع المعز إلى لوحة فنية عملاقة بعدما قامت الفرق المحلية والأجنبية المشاركة في مهرجان الطبول الدولي، بتقديم عروضها أمام المارة وزوار أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، لتشكل مزيج رائع بين الرقصات والطبول التي عبرت عن ثقافات شعوب العالم والحضارة الإسلامية.

شاركت في هذا الكرنفال الدولي أكثر من 25 فرقة فنية من مختلف ثقافات العالم تحت شعار “حوار الطبول من أجل السلام”‬، بداية من الفرق المحلية مثل فرقة توشكى وسوهاج وبورسعيد والشرقية والإسكندرية والعريش والوادي الجديد وأسوان والأقصر، إلى الفرق الدولية التي تشارك لأول مرة مثل الإكوادور من أمريكا الجنوبية و مورشيوس من شرق أفريقيا والجزائر والصين والسعودية وإندونيسيا والأردن وبروندي ونيجيريا بالإضافة لليونان وسيريلانكا وغينيا وكازاخستان حيث تلتقي في قلب القاهرة التاريخية.

ويختتم المهرجان يوم 26 أبريل الجاري تزامنًا مع الإحتفال بأعياد سيناء بمشاركة جميع الفرق والدول في إحتفالية دولية كبيرة الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى إقامة هذا المهرجان في الأقصر في الفترة من 27 – 29 أبريل الجاري.