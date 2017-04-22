دمشق - أ ش أ

أعلن نشطاء سوريون أن حافلات تقل مدنيين ومقاتلين مؤيدين للحكومة السورية من بلدتي الفوعة وكفريا وصلت إلى مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة بعد انتظار ليومين على مشارف المدينة، مشيرين إلى أن عملية إجلاء مدنيين ومقاتلين من 4 بلدات قد انتهت يوم الجمعة بعد توقف استمر 48 ساعة.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة عن وسائل إعلام رسمية قولها إن مئات من مقاتلي المعارضة وأقاربهم أيضًا غادروا في المقابل من بلدة الزبداني نقطة عبور ثانية قريبة متجهين إلى منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة، فيما تقطعت السبل بآلاف ممن تم إجلاؤهم من البلدتين في نقطة تجمع خارج حلب حيث وقع تفجير استهدف قافلة إجلاء الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل العشرات.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الإتفاق القاضي بإنهاء جميع المظاهر المسلحة في منطقة الزبداني ومضايا وبقين بريف دمشق وإخراج أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين منذ أكثر من عامين من قبل المجموعات المسلحة شمال مدينة إدلب بنحو 10 كم قد استكملت ظهر يوم الجمعة بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

جدير بالذكر أن تنفيذ الإتفاق بدأ في 5 أبريل الجاري بتحرير 12 مختطفًا 4 أطفال و8 نساء وجثامين 8 قتلى، في حين أطلقت اللجان الشعبية في كفريا والفوعة 19 مسلحًا كانت ألقت القبض عليهم في وقت سابق.