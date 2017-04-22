أ ف ب

فاجأ المستشار النمساوي كريستيان كيرن بعض مواطنيه بقرع أبواب منازلهم مرتديًا لباس عمال توصيل البيتزا، في مسعى لسماع آراء الناس كما قال، وفي حركة “استعراضية” لتوطيد شعبيته بحسب معارضيه.

ووثقت هذه الزيارات المفاجئة بمقطع فيديو جمع مئات آلاف المشاهدات، ويظهر المستشار النمسوي في مقطع الفيديو القصير وهو يقرع أبواب عدد من المنازل حاملًا أطباق البيتزا، ويسأل أصحاب المنزل أن يستضيفوه ليناقش معهم بعض المسائل.

وانتشر هذا المقطع بشكل واسع بعد ساعات على بثه، وقال كيرن (51 عامًا): “أريد أن أعرف ما الذي يقلق الناس، وما الذي ينتظرونه من رجال السياسة”.

وأضاف: “للأسف، الناس لا يأتون إلى مقر المستشارية، فجاءتني الفكرة أن أذهب إليهم بنفسي”.

لكن هذه المبادرة أثارت بعض الانتقادات والإتهامات بأنها حركة استعراضية، لكن مسؤولين في حزب يسار الوسط الذي يرأسه المستشار أكدوا أن أحدًا من الذين طُرقت أبوابهم لم يكن على علم مسبق بالزيارة، وأنهم فوجئوا “كما يبدو واضحًا على وجوههم”.