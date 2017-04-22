ليما - أ ف ب

أُنقذت 29 سلحفاة جالاباجوس، وهو نوع معرض للخطر، من شبكة إتجار في شمال البيرو كانت تنوي تهريبها إلى أوروبا، حسب ما أعلنت الخدمة الوطنية للغابات “سيرفور”.

وقد عُثر على هذه السلاحف التي تنحدر من أرخبيل جالاباجوس في الإكوادور “في علبة موضوعة في مقصورة الحقائب في حافلة كانت تسير على طريق بيورا إيه سوييانا السريع”، على ما أوضحت خدمة “سيرفور” في بيان.

ولم تصمد سلحفتان اثنتان من السلاحف المضبوطة في وجه سوء المعاملة التي تلقتاها، وأوضحت الخدمة أنها تتعاون مع الشرطة لتفكيك هذه الشبكة الدولية للإتجار بالأنواع الحيوانية وتهريبها عبر البيرو إلى السوق السوداء في أوروبا.

وتعد سلاحف جالاباجوس أكبر أنواع السلاحف في العالم، وقد تعيش لأكثر من مئة سنة، لكنها معرضة لخطر الإنقراض.

وحسب الخبراء، يشكل أرخبيل جالاباجوس الملجأ الوحيد لها.