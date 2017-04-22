باريس - أ ش أ

انتهت الفترة القانونية المقررة للدعاية الإنتخابية للمرشحين في إنتخابات الرئاسة بفرنسا، وبدأت فترة الصمت الإنتخابي قبل يوم واحد من بدء عملية الإقتراع صباح يوم الأحد.

وبدءًا من منتصف ليل الجمعة، يمتنع المرشحون عن القيام بالدعاية الصادرة عن حملاتهم الإنتخابية الرسمية بما فيها السمعية البصرية.

ووفقا للدستور الفرنسي، تنتهي الحملة الإنتخابية قبل يوم من الإقتراع عند منتصف الليل وحتى نهاية الدورة الأولى من الإنتخابات، ويخضع المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية إلى لائحة صارمة من القوانين والإجراءات التي يتوجب عليهم الالتزام بها.

ويشمل الصمت الإنتخابي كذلك وسائل الإعلام، حيث يمنع القيام بأي إستطلاعات جديدة للرأي حول الإنتخابات ونشرها وتوزيعها بأي وسيلة، ومن ينتهك ذلك يقع تحت طائلة الغرامة التي تصل إلى 75 ألف يورو.